Боня опубликовала видео, как Ким Кардашьян забрала полотенце Антонелли

Американская актриса и модель Ким Кардашьян забрала полотенце, предназначенное для пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Видео этого эпизода на Гран-при Монако опубликовала российская телеведущая и блогер Виктория Боня.

Ранее Кардашьян впервые появилась в паддоке Формулы-1 вместе с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном. Официально отношения между ними не подтверждались, однако ранее в Сети появились кадры их поцелуя после подиума британца.

Напомним, по итогам Гран-при Монако победу одержал Андреа Кими Антонелли. Итальянский гонщик стал самым молодым победителем этапа в Монте-Карло, а также самым молодым обладателем «Большого шлема» в истории Формулы-1. Для этого необходимо стартовать с поул-позиции, лидировать на протяжении всей гонки, показать лучший круг и одержать победу.