Голкипер «Краснодара» поделился фотографиями с Гран-при Монако

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал в своём телеграм-канале фотографии с Гран-при Монако — шестого этапа текущего сезона Формулы-1.

Фото: Из личного архива Агкацева

Фото: Из личного архива Агкацева

Фото: Из личного архива Агкацева

Победу на городской трассе в Монте-Карло одержал 19-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Итальянец также стал самым молодым победителем Гран-при Монако и самым молодым обладателем «Большого шлема» в истории Формулы-1. Для этого достижения гонщику необходимо завоевать поул-позицию, лидировать на протяжении всей дистанции, показать лучший круг и одержать победу в гонке.

Напомним, по итогам сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, отстав от чемпиона на два очка. Кроме того, команда не смогла завоевать Кубок России, уступив «Спартаку» в финальном матче со счётом 1:1 (3:4 пен.).