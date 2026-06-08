Оруджев ответил, кто виноват в наказании Расселла за неотбытый первый штраф

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскрыл, кто виноват во втором штрафе пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Британец его получил за то, что на пит-стопе не отстоял штраф за нарушение лимита скорости въезда на пит-лейн.

«Весь эпизод занял буквально 15-20 секунд. Боксы «Мерседеса» находятся близко к въезду на пит-лейн. Начинается неразбериха, что машина заехала на пит-лейн и уже стоит в очереди. За кадром стратеги пытаются посчитать, можно ли потратить пять секунд на штраф и не потерять позицию, а машина уже стоит у механиков. Механики, естественно, не думают, что надо отстоять штраф — я удивлён, что резину нужную поставили!

Если всю эту картинку представить, то понятно, что сложно сделать всё правильно. Так что все «молодцы». И Джордж, который остановился, и инженеры, которые медленно считали и не успели разобраться в ситуации, и механики, которые тоже ждать не стали, а сделали пит-стоп. И, к слову, ФИА, которая начудила с длиной пит-лейна и датчиками скорости. Я бы больше на них вину переложил!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».