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Оруджев ответил, кто виноват в наказании Расселла за неотбытый первый штраф

Оруджев ответил, кто виноват в наказании Расселла за неотбытый первый штраф
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскрыл, кто виноват во втором штрафе пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Британец его получил за то, что на пит-стопе не отстоял штраф за нарушение лимита скорости въезда на пит-лейн.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Весь эпизод занял буквально 15-20 секунд. Боксы «Мерседеса» находятся близко к въезду на пит-лейн. Начинается неразбериха, что машина заехала на пит-лейн и уже стоит в очереди. За кадром стратеги пытаются посчитать, можно ли потратить пять секунд на штраф и не потерять позицию, а машина уже стоит у механиков. Механики, естественно, не думают, что надо отстоять штраф — я удивлён, что резину нужную поставили!

Если всю эту картинку представить, то понятно, что сложно сделать всё правильно. Так что все «молодцы». И Джордж, который остановился, и инженеры, которые медленно считали и не успели разобраться в ситуации, и механики, которые тоже ждать не стали, а сделали пит-стоп. И, к слову, ФИА, которая начудила с длиной пит-лейна и датчиками скорости. Я бы больше на них вину переложил!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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