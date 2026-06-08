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Оруджев: предвзято отношусь к Антонелли, но это было классно!

Оруджев: предвзято отношусь к Антонелли, но это было классно!
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал выступление 19-летнего пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Монако. Итальянец одержал победу на шестом этапе «Королевских гонок».

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Кими в Монако меня удивил. Я к нему предвзято отношусь и в него не верю. Но это было классно! Ни одной ошибки за весь уикенд. Безупречная гонка с двумя стартами, на пит-стопе всё чётко — короче, класс», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Антонелли стал самым молодым победителем этапа в Монте-Карло, а также самым молодым обладателем «Большого шлема» в истории Формулы-1.

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