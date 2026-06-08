Албон признался, что сомневался в тактике «Уильямса» по ходу гонки

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, что по ходу Гран-при Монако не был уверен в правильности командной стратегии, при которой сначала Карлос Сайнс сдерживал пелотон ради его пит-стопа, а затем сам таец помогал напарнику аналогичным образом.

«Я понимаю, как всё это работает. Просто в тот момент я чувствовал себя очень уязвимым. Всю гонку у меня были проблемы с системой использования энергии, и на прямых мы теряли по четыре-пять десятых секунды. А вдобавок мы пытались играть в ту же игру, что и в прошлом году.

Но больше всего меня расстраивало то, что мне казалось, будто я подвёл команду. Я потерял позицию в борьбе с Арвидом [Линдбладом] в первом повороте, отчасти из-за проблем с системой использования энергии. И тогда мне показалось, что, пытаясь действовать слишком умно, мы в итоге вообще оставим обе машины без очков. В тот момент я не знал, кто уже сошёл с дистанции и как складывается ситуация в гонке. Поэтому я задавался вопросом: не слишком ли хитро мы пытались сыграть на этой стадии гонки?

В конечном счёте всё сработало. Думаю, если бы не было красного флага, Арвид в любом случае не финишировал бы впереди нас. Так что во многих отношениях всё было нормально. Но тогда мне казалось, что у меня нет никаких шансов удержать всех этих пилотов позади себя», — приводит слова Албона портал Crash.net.