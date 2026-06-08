Оруджев: если у Леклера работала одна ось для торможения, ты там просто пассажир

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал ситуацию с тормозами пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

«Я удивлён, что, оказывается, у них с Льюисом разные тормоза. Это вроде как было секретом! Думаю, Шарль сказал достаточно. Если у него действительно перед аварией работала только одна ось для торможения, ты там просто пассажир», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее Леклер заявил, что на его машине во время Гран-при Монако корректно работал только один тормоз — передний левый. Также итальянские СМИ сообщили, что у пилотов «Феррари» разная конфигурация тормозной системы: Хэмилтон использует другие тормозные диски.