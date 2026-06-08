Леклер — о Гран-при Монако: уикенд, который хочется забыть
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал неудачное выступление на домашнем Гран-при Монако. Монегаск квалифицировался четвёртым после удара об стену на решающем круге, а в гонке сошёл с дистанции после аварии.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
«Уикенд, который хочется забыть. Но дом есть дом. И поддержка, которую я каждый год получаю здесь, в Монако, действительно особенная и очень много для меня значит.
Огромное всем спасибо», — написал Леклер на своей странице в социальной сети X.
Напомним, Леклер попал в аварию на 65-м круге Гран-при Монако, врезавшись в стену. После гонки пилот заявил, что причиной инцидента стали проблемы с работой тормозной системы.
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