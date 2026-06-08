Оруджев — о борьбе Расселла за титул: в прошлом году мы хоронили шансы Норриса

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о титульной борьбе между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли, сравнив её с прошлогодней погоней за чемпионство между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Шансы Джорджа на титул, похоже, что призрачные. Чисто теоретически может так случиться, что у Антонелли три раза подряд сломается машина, а Джордж выиграет? Может. И это 75 очков. Но случится ли? Вряд ли. Однако этапов осталось много. В прошлом году после Зандворта мы хоронили шансы Ландо. Сейчас до Зандворта ещё далеко — многое может произойти», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Андреа Кими Антонелли увеличил свой отрыв в личном зачёте до 66 очков от ближайшего пилота — Льюиса Хэмилтона из «Феррари». Джордж Расселл на Гран-при Монако оказался вне очковой зоны и опустился на третье место.