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Норрис — об отставании от Антонелли: Ферстаппен в прошлом году отыграл примерно столько же

Норрис — об отставании от Антонелли: Ферстаппен в прошлом году отыграл примерно столько же
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Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что продолжает верить в возможность борьбы за титул, несмотря на серьёзное отставание от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли. После шести этапов сезона британец уступает пилоту «Мерседеса» 98 очков.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

Отвечая на вопрос о шансах команды защитить свои титулы, Норрис вспомнил прошлогоднее возвращение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я обязан верить. Макс в прошлом году отыграл примерно столько же очков, поэтому я никогда не хочу исключать такую возможность, особенно на столь ранней стадии сезона. Но когда в квалификации в Монако ты уступаешь шесть десятых секунды, сложно найти слишком много позитивных моментов.

Однако достаточно вспомнить Майами пару недель назад. Там мы боролись за победу. Более того, вероятно, должны были выиграть ту гонку. Поэтому тот факт, что мы можем перейти от почти выигранной гонки в борьбе с «Мерседесом» к настолько большому отставанию, выглядит довольно безумно.

Это показывает, что машина работает очень хорошо в определённых условиях и совершенно не работает в других. Команда должна разобраться в этом. Нам нужно понять, как сделать машину более универсальной в процессе её развития, как это, похоже, удалось «Мерседесу».

Так что сейчас нам остаётся только продолжать работать. Это всё, что мы можем сделать. Поэтому да, я всё ещё верю», — приводит слова Норриса портал GPblog.

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