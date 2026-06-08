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Виталий Петров не считает, что авария Леклера была вызвана проблемами с тормозами

Виталий Петров не считает, что авария Леклера была вызвана проблемами с тормозами
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Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался об аварии гонщика «Феррари» Шарля Леклера на рестарте Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Я не думаю, что были проблемы с тормозами у Леклера.

Первое — к концу гонки ты пытаешься ехать, используя всю ширину трассы. Он действительно мог подхватить «червячков», а вы знаете, когда колёса чуть-чуть остужаются и ты едешь чуть медленнее, то на них налипает столько грязи, что для очистки колёс тебе нужно минимум несколько кругов.

Большая вероятность, что Леклер нахватал себе много грязи, так как слишком приблизился к стенке, где были все эти «червяки» вдоль стен разбросаны, подхватил их и просто не мог уже повернуться.

Мы так же ездили, когда ты «червячков» нахватал, поверьте, несколько кругов ты просто не можешь войти в ритм. А у Леклера был рестарт, важно быть позади машины, он просто не ожидал, что настолько всё будет плохо, настолько пропадёт управляемость.

Второе — разрушенный асфальт. Да, он там чуть-чуть поплавился, возможно, также было много грязи на самом асфальте, те же «червячки» туда попали, из-за этого Леклер просто не смог повернуть.

В принципе, ничего здесь такого нет. В Монако мы не стараемся использовать всю ширину трассы, стараемся оставлять чуть больше места от стенки, потому что вот этих самых «червячков» очень много. Это приводит к снижению управляемости. И ты просто можешь въехать в стену», — написал Петров в своём телеграм-канале.

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