«А что могло бы быть». Берман подвёл итог Гран-при Монако после схода в гонке

Пилот «Хааса» Оливер Берман подвёл итоги Гран-при Монако, признавшись, что остался разочарован результатом уикенда. Британцу пришлось сойти на 28-м круге дистанции.

«В целом это был непростой уикенд. Особенно обидно потому, что машина на самом деле была достаточно быстрой. Думаю, мы показали неплохой темп.

В квалификации у нас действительно был шанс, и если бы я завершил тот круг, на котором находился, то мог бы побороться за хороший результат. Выход во второй сегмент был вполне реален, а дальше можно было сражаться примерно с «Ауди». Хотя если смотреть более реалистично, скорее с виртуальной машиной безопасности.

А посмотрите на них сейчас: обе находятся в первой десятке. На моей машине были повреждения, потому что уже на первом круге другой болид сместился прямо передо мной. После этого мне пришлось расплачиваться за последствия этого инцидента всю гонку.

Это один из тех уикендов, после которых остаётся ощущение: «а что могло бы быть». Поэтому я немного разочарован. Но в то же время мне не терпится перевернуть эту страницу и уже в следующие выходные выйти на старт в Барселоне», — приводит слова Бермана издание Motorsport Week.