«Когда я стоял там, у меня были смешанные чувства». Вольф — о выходе на подиум ГП Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что ему было непросто подняться на подиум после победы Андреа Кими Антонелли на Гран-при Монако. Это было связано с неудачным выступлением второго пилота команды Джорджа Расселла.

«Я не поднимался на подиум уже 10 лет, потому что всегда очень трудно сохранять баланс, когда одна сторона боксов счастлива, а другая — нет. Сегодня у меня не было возможности этого избежать, потому что член команды, которого я хотел отправить на подиум, сказал, что ему нужно успеть на самолёт. А команда сказала мне: «Ты должен идти, это домашняя гонка».

Когда я стоял там, у меня были смешанные чувства. Ведь победа в Монреале должна была достаться Джорджу, но мы его подвели. И сегодня у него, вероятно, тоже мог быть подиум, если бы не штраф и допущенная ошибка», — приводит слова Вольфа издание GPblog.