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«Когда я стоял там, у меня были смешанные чувства». Вольф — о выходе на подиум ГП Монако

«Когда я стоял там, у меня были смешанные чувства». Вольф — о выходе на подиум ГП Монако
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что ему было непросто подняться на подиум после победы Андреа Кими Антонелли на Гран-при Монако. Это было связано с неудачным выступлением второго пилота команды Джорджа Расселла.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Я не поднимался на подиум уже 10 лет, потому что всегда очень трудно сохранять баланс, когда одна сторона боксов счастлива, а другая — нет. Сегодня у меня не было возможности этого избежать, потому что член команды, которого я хотел отправить на подиум, сказал, что ему нужно успеть на самолёт. А команда сказала мне: «Ты должен идти, это домашняя гонка».

Когда я стоял там, у меня были смешанные чувства. Ведь победа в Монреале должна была достаться Джорджу, но мы его подвели. И сегодня у него, вероятно, тоже мог быть подиум, если бы не штраф и допущенная ошибка», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

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