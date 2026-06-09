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Уэббер — о проблемах «Макларена»: в этом механизме завелось слишком много мышей

Уэббер — о проблемах «Макларена»: в этом механизме завелось слишком много мышей
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Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер, который является менеджером гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, прокомментировал серию технических проблем британской команды в нынешнем сезоне.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Китай, Монреаль и теперь Монако. В этом механизме завелось слишком много мышей. Очевидно, сейчас они будут очень усердно пытаться разобраться в происходящем, будь то проблемы со стороны «Мерседеса», батареи или чего-то ещё.

Они выиграли два чемпионата, поэтому знают, что делают. Но пока что для всей команды это был очень тяжёлый период. Им нужно разобраться с этими проблемами. И они будут работать над этим изо всех сил, чтобы как можно быстрее всё исправить», — приводит слова Уэббера портал F1oversteer.

На Гран-при Монако действующий чемпион и пилот британской команды Ландо Норрис не смог добраться до финиша.

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