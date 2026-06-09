Уэббер — о проблемах «Макларена»: в этом механизме завелось слишком много мышей

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер, который является менеджером гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, прокомментировал серию технических проблем британской команды в нынешнем сезоне.
«Китай, Монреаль и теперь Монако. В этом механизме завелось слишком много мышей. Очевидно, сейчас они будут очень усердно пытаться разобраться в происходящем, будь то проблемы со стороны «Мерседеса», батареи или чего-то ещё.
Они выиграли два чемпионата, поэтому знают, что делают. Но пока что для всей команды это был очень тяжёлый период. Им нужно разобраться с этими проблемами. И они будут работать над этим изо всех сил, чтобы как можно быстрее всё исправить», — приводит слова Уэббера портал F1oversteer.
На Гран-при Монако действующий чемпион и пилот британской команды Ландо Норрис не смог добраться до финиша.
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