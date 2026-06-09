Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Акции поставщика тормозов для «Феррари» снизились на фоне критики со стороны Леклера

Акции поставщика тормозов для «Феррари» снизились на фоне критики со стороны Леклера
Комментарии

Акции итальянской компании Brembo снизились примерно на 2% после Гран-при Монако, по итогам которого пилот «Феррари» Шарль Леклер публично раскритиковал работу тормозной системы на своей машине.

Если на закрытии торгов в пятницу, 5 мая, акции Brembo стоили € 11,22, то на открытии следующей торговой сессии в понедельник, 8 мая, их цена составляла € 11,00. Отметим, что к концу понедельника стоимость вернулись к примерному значению пятницы в € 11,20.

Ранее Леклер заявил, что уже две гонки подряд испытывает проблемы с тормозами. Позже поставщик тормозных систем выпустил официальное заявление, в котором выразил удивление словами гонщика и сообщил, что пока не располагает достаточными данными для оценки причин возникших проблем.

Материалы по теме
«Крайне удивлены». Поставщик тормозов для «Феррари» отреагировал на критику от Леклера
«Это уже граничит с опасностью». Леклер вновь раскритиковал тормоза после аварии в Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android