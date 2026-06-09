Хэмилтон показал селфи с Антонелли и Хаджаром и их детские фото с ним

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон опубликовал в социальной сети совместное селфи с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и гонщиком «Ред Булл» Исаком Хаджаром после Гран-при Монако.

К публикации британец также приложил скриншот из сети X, где фанат сделал пост с фотографиями маленьких Кими и Исака, делающих селфи с Хэмилтоном — на тот момент он уже был пилотом Формулы-1.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Антонелли (19 лет) и Хаджар (21 год) являются представителями нового поколения гонщиков. Антонелли лидирует в чемпионате мира после шести этапов, выиграв пять гонок подряд. Хаджар занимает восьмое место в личном зачёте.