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Хэмилтон показал селфи с Антонелли и Хаджаром и их детские фото с ним

Хэмилтон показал селфи с Антонелли и Хаджаром и их детские фото с ним
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон опубликовал в социальной сети совместное селфи с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и гонщиком «Ред Булл» Исаком Хаджаром после Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

К публикации британец также приложил скриншот из сети X, где фанат сделал пост с фотографиями маленьких Кими и Исака, делающих селфи с Хэмилтоном — на тот момент он уже был пилотом Формулы-1.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Антонелли (19 лет) и Хаджар (21 год) являются представителями нового поколения гонщиков. Антонелли лидирует в чемпионате мира после шести этапов, выиграв пять гонок подряд. Хаджар занимает восьмое место в личном зачёте.

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