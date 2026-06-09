Лэнс Стролл едва не разбился в тоннеле на втором круге Гран-при Монако, а затем рассмеялся

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл едва не попал в аварию на втором круге Гран-при Монако. Канадец потерял контроль над машиной в тоннеле, однако сумел удержать болид и избежать контакта с барьерами.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Лэнс. Что ж, это было интересно. В тоннеле...
Инженер. Да, я видел это, видел.
Лэнс. (смеётся) Это… ну, увидимся позже, — сказал Стролл во время радиоэфира.
Впоследствии гонка для канадского гонщика сложилась неудачно. На 60-м круге Стролл попал в аварию в заключительном секторе городской трассы, потеряв контроль над болидом и врезавшись в барьер. Инцидент привёл к появлению жёлтых флагов, а затем и автомобиля безопасности, под которым пелотон провёл шесть кругов, прежде чем в аварию попал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Для пилота «Астон Мартин» гонка завершилась досрочно.