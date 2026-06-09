Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лэнс Стролл едва не разбился в тоннеле на втором круге Гран-при Монако, а затем рассмеялся

Лэнс Стролл едва не разбился в тоннеле на втором круге Гран-при Монако, а затем рассмеялся
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл едва не попал в аварию на втором круге Гран-при Монако. Канадец потерял контроль над машиной в тоннеле, однако сумел удержать болид и избежать контакта с барьерами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Лэнс. Что ж, это было интересно. В тоннеле...
Инженер. Да, я видел это, видел.
Лэнс. (смеётся) Это… ну, увидимся позже, — сказал Стролл во время радиоэфира.

Впоследствии гонка для канадского гонщика сложилась неудачно. На 60-м круге Стролл попал в аварию в заключительном секторе городской трассы, потеряв контроль над болидом и врезавшись в барьер. Инцидент привёл к появлению жёлтых флагов, а затем и автомобиля безопасности, под которым пелотон провёл шесть кругов, прежде чем в аварию попал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Для пилота «Астон Мартин» гонка завершилась досрочно.

Сейчас читают:
Море штрафов, две аварии, «Альпин» хочет отсудить подиум. Каким был Гран-при Монако
Live
Море штрафов, две аварии, «Альпин» хочет отсудить подиум. Каким был Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android