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Брандл: Хэмилтон «посыпал соль на раны» Расселла, поднявшись на второе место в чемпионате

Брандл: Хэмилтон «посыпал соль на раны» Расселла, поднявшись на второе место в чемпионате
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал ситуацию с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после Гран-при Монако, где британец не набрал очков из-за штрафа, а его соотечественник пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поднялся на второе место в чемпионате.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Возникла путаница, когда он встал в очередь за своим напарником и получил фактический 20-секундный штраф проезда по пит-лейну, что отбросило его в конец сгруппировавшегося пелотона. Была упущена важнейшая возможность попасть на подиум, но я не сомневаюсь, что Джордж вернётся к своей форме и удаче… Второе место Хэмилтона оказалось своевременным и подсыпало соль на раны Расселла, поскольку позволило гонщику «Феррари» подняться на вторую строчку в чемпионате мира», — приводит слова Брандла издание F1Oversteer.

Расселл получил пять секунд за превышение скорости на пит-лейне, однако во время остановки под машиной безопасности «Мерседес» обслужил машину без отбытия наказания. В итоге стюарды назначили штраф в виде проезда по пит-лейну, который, по словам Брандла, «разрушил гонку» британца.

После шести этапов Антонелли лидирует в чемпионате (156 очков). Хэмилтон поднялся на второе место (90 очков), опередив Расселла (88 очков), который откатился на третью позицию. Леклер занимает четвёртое место (75 очков).

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