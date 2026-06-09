Брандл: Хэмилтон «посыпал соль на раны» Расселла, поднявшись на второе место в чемпионате

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал ситуацию с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после Гран-при Монако, где британец не набрал очков из-за штрафа, а его соотечественник пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поднялся на второе место в чемпионате.

«Возникла путаница, когда он встал в очередь за своим напарником и получил фактический 20-секундный штраф проезда по пит-лейну, что отбросило его в конец сгруппировавшегося пелотона. Была упущена важнейшая возможность попасть на подиум, но я не сомневаюсь, что Джордж вернётся к своей форме и удаче… Второе место Хэмилтона оказалось своевременным и подсыпало соль на раны Расселла, поскольку позволило гонщику «Феррари» подняться на вторую строчку в чемпионате мира», — приводит слова Брандла издание F1Oversteer.

Расселл получил пять секунд за превышение скорости на пит-лейне, однако во время остановки под машиной безопасности «Мерседес» обслужил машину без отбытия наказания. В итоге стюарды назначили штраф в виде проезда по пит-лейну, который, по словам Брандла, «разрушил гонку» британца.

После шести этапов Антонелли лидирует в чемпионате (156 очков). Хэмилтон поднялся на второе место (90 очков), опередив Расселла (88 очков), который откатился на третью позицию. Леклер занимает четвёртое место (75 очков).