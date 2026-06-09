Фото: Льюис Хэмилтон поделился снимком Ким Кардашьян в посте про Гран-при Монако

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон опубликовал в социальных сетях подборку фотографий по итогам Гран-при Монако. На одном из снимков была американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель Ким Кардашьян, которая держит специальный шлем британца.

Ким Кардашьян Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Хэмилтон финишировал вторым на трассе в Монте-Карло. После шести этапов британец занимает второе место в личном зачёте (90 очков), уступая только лидеру чемпионата пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (156 очков).

Следующая гонка — Гран-при Испании — пройдёт с 20 по 22 июня на трассе «Барселона-Каталунья».