Для моторхоума «Кадиллака» в Монако снесли школу и детский сад — FOX News

Новая команда Формулы-1 «Кадиллак» получила дополнительное пространство в паддоке Гран-при Монако благодаря масштабной реконструкции городской инфраструктуры. Как сообщает FOX News, сразу после завершения прошлогоднего этапа в княжестве начались работы по сносу начальной школы и детского сада.

Освободившееся место потребовалось для размещения нового моторхоума «Кадиллака», который считается одним из самых крупных и современных в паддоке Формулы-1. Для его перевозки используется 21 грузовик.

При этом учащихся перевели в другие образовательные учреждения, а освободившаяся территория была переоборудована под нужды американской команды.