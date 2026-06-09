Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Рейсинг Буллз» представил футбольную коллекцию к Гран-при Испании под названием VCARB FC

«Рейсинг Буллз» представил футбольную коллекцию к Гран-при Испании под названием VCARB FC
Комментарии

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» объявила о подготовке специальной футбольной ливреи к Гран-при Испании. Проект VCARB FC создан совместно с титульным спонсором Cash App и посвящён пересечению культур футбола и автоспорта.

Лиам Лоусон

Лиам Лоусон

Фото: Jamie Shipston-Mourn

Фото: Jamie Shipston-Mourn

В команде также сообщили, что дизайн будущей ливреи VCARB 03 вдохновлён визуальной эстетикой футбольной культуры. Также к этапу в Барселоне подготовлены специальные гоночные комбинезоны и коллекция экипировки в стиле футбольных джерси. Для проекта разработан особый герб VCARB FC, объединяющий клетчатый флаг и три звезды — отсылка к трём странам-хозяйкам чемпионата мира по футболу 2026 года.

Арвид Линдблад

Арвид Линдблад

Фото: Jamie Shipston-Mourn

Фото: Jamie Shipston-Mourn

В промокампании приняли участие пилоты команды Лиам Лоусон и Арвид Линдблад. Саму специальную ливрею и гоночные комбинезоны команда покажет позднее.

Сейчас читают:
Гран-при Монако превратился в цирк, это не Формула-1. Анализ шестого этапа
Гран-при Монако превратился в цирк, это не Формула-1. Анализ шестого этапа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android