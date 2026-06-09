«Рейсинг Буллз» представил футбольную коллекцию к Гран-при Испании под названием VCARB FC

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» объявила о подготовке специальной футбольной ливреи к Гран-при Испании. Проект VCARB FC создан совместно с титульным спонсором Cash App и посвящён пересечению культур футбола и автоспорта.

Лиам Лоусон Фото: Jamie Shipston-Mourn

Фото: Jamie Shipston-Mourn

В команде также сообщили, что дизайн будущей ливреи VCARB 03 вдохновлён визуальной эстетикой футбольной культуры. Также к этапу в Барселоне подготовлены специальные гоночные комбинезоны и коллекция экипировки в стиле футбольных джерси. Для проекта разработан особый герб VCARB FC, объединяющий клетчатый флаг и три звезды — отсылка к трём странам-хозяйкам чемпионата мира по футболу 2026 года.

Арвид Линдблад Фото: Jamie Shipston-Mourn

Фото: Jamie Shipston-Mourn

В промокампании приняли участие пилоты команды Лиам Лоусон и Арвид Линдблад. Саму специальную ливрею и гоночные комбинезоны команда покажет позднее.