Култхард был удивлён жестом Хэмилтона в адрес «Феррари» после гонки в Монако
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что был удивлён жестом Льюиса Хэмилтона из «Феррари» во время интервью после гонки на Гран-при Монако.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
«Формула-1 блестяще находит решения технических проблем, и эта область будет развиваться очень быстро. Но это, очевидно, расстраивает тех, у кого эти технические проблемы возникают, это слышно в голосах гонщиков.
Когда я брал интервью у Льюиса после Гран-при и спросил: «В чём главная проблема?» Он просто показал жестом в сторону машины. И я думаю: «Боже мой, как можно критиковать «Феррари»?» Когда Ален Прост, четырёхкратный чемпион мира, раскритиковал свою «Феррари», его уволили», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2026
-
13:22
-
12:48
-
12:45
-
12:23
-
11:48
-
11:17
-
10:56
-
10:50
-
10:25
-
09:59
-
01:27
-
00:43
- 8 июня 2026
-
23:57
-
23:33
-
22:50
-
21:55
-
21:00
-
20:30
-
20:25
-
20:00
-
19:51
-
19:30
-
18:43
-
17:58
-
17:36
-
16:57
-
16:45
-
16:32
-
16:20
-
15:45
-
14:42
-
14:09
-
13:45
-
13:06
-
12:54