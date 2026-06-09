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Култхард был удивлён жестом Хэмилтона в адрес «Феррари» после гонки в Монако

Култхард был удивлён жестом Хэмилтона в адрес «Феррари» после гонки в Монако
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что был удивлён жестом Льюиса Хэмилтона из «Феррари» во время интервью после гонки на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Формула-1 блестяще находит решения технических проблем, и эта область будет развиваться очень быстро. Но это, очевидно, расстраивает тех, у кого эти технические проблемы возникают, это слышно в голосах гонщиков.

Когда я брал интервью у Льюиса после Гран-при и спросил: «В чём главная проблема?» Он просто показал жестом в сторону машины. И я думаю: «Боже мой, как можно критиковать «Феррари»?» Когда Ален Прост, четырёхкратный чемпион мира, раскритиковал свою «Феррари», его уволили», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.

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