Култхард был удивлён жестом Хэмилтона в адрес «Феррари» после гонки в Монако

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что был удивлён жестом Льюиса Хэмилтона из «Феррари» во время интервью после гонки на Гран-при Монако.

«Формула-1 блестяще находит решения технических проблем, и эта область будет развиваться очень быстро. Но это, очевидно, расстраивает тех, у кого эти технические проблемы возникают, это слышно в голосах гонщиков.

Когда я брал интервью у Льюиса после Гран-при и спросил: «В чём главная проблема?» Он просто показал жестом в сторону машины. И я думаю: «Боже мой, как можно критиковать «Феррари»?» Когда Ален Прост, четырёхкратный чемпион мира, раскритиковал свою «Феррари», его уволили», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.