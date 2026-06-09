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«Мы говорим о пяти победах, а не о трёх титулах». Вольф — о сравнении Антонелли с Сенной

«Мы говорим о пяти победах, а не о трёх титулах». Вольф — о сравнении Антонелли с Сенной
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не согласился с мнением комментатора Sky Sports Мартина Брандла, сравнившего Андреа Кими Антонелли с Айртоном Сенной после победы итальянца на Гран-при Монако. По словам Вольфа, нужно сохранять осторожность и не навешивать ярлыки.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Всегда призываю к осторожности. Только что сказал своим коллегам из Sky Italia, чтобы они не отрывались от земли. Уже видел заголовки, что субботний круг был как у Сенны. Мы говорим о пяти победах, а не о трёх чемпионских титулах. Будут и трудные периоды, когда ему понадобится поддержка. Не можем ждать, что он будет выигрывать каждую гонку», — приводит слова Вольфа издание F1Oversteer.

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