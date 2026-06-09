«Мы говорим о пяти победах, а не о трёх титулах». Вольф — о сравнении Антонелли с Сенной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не согласился с мнением комментатора Sky Sports Мартина Брандла, сравнившего Андреа Кими Антонелли с Айртоном Сенной после победы итальянца на Гран-при Монако. По словам Вольфа, нужно сохранять осторожность и не навешивать ярлыки.

«Всегда призываю к осторожности. Только что сказал своим коллегам из Sky Italia, чтобы они не отрывались от земли. Уже видел заголовки, что субботний круг был как у Сенны. Мы говорим о пяти победах, а не о трёх чемпионских титулах. Будут и трудные периоды, когда ему понадобится поддержка. Не можем ждать, что он будет выигрывать каждую гонку», — приводит слова Вольфа издание F1Oversteer.