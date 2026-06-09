В Мячково прошёл Drift Expo 2026 с участием 250+ пилотов и легенды дрифта Кейичи Цучия

6-7 июня в Мячково состоялся фестиваль Drift Expo 2026. Одно из крупнейших событий дрифт-сообщества в России, официальным партнёром которого выступила «Лига Ставок», объединило более 250 пилотов, представителей индустрии и блогеров.

Посетители мероприятия на автодроме ADM Raceway получили уникальную возможность встретиться с легендарным японским гонщиком Кейичи Цучией. Один из основателей современного дрифта принял участие в рамках специальных шоу-заездов и пообщался с поклонниками во время автограф-сессии.

Кейичи Цучия Фото: Павел Ткачук

Фестиваль привлёк и других звёздных гостей. Среди них были известные российские дрифтеры Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян и Сергей Стилов и актёр театра и кино Антон Лапенко. Участие знаменитостей стало фишкой гоночного уик-энда.

Кульминацией фестиваля Drift Expo стали дрифт-такси и показательные заезды. Одним из самых ярких событий стал трогательный момент во время заезда от «Лиги Ставок»: автомобиль с пассажирами внезапно остановился на трассе. Как выяснилось, это была часть спланированного сюрприза. Пассажир вышел из машины, встал на одно колено и сделал предложение своей девушке под аплодисменты зрителей. История получила широкий резонанс в социальных сетях.

Drift Expo 2026 Фото: Павел Ткачук

«Дрифт сегодня — это не только спорт, но и большая культура вокруг него. Drift Expo хорошо показывает масштаб этого сообщества, поэтому нам важно поддерживать проекты, близкие нам по духу», — отметил руководитель направления по спонсорству «Лиги Ставок» Павел Рундзя.