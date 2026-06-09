Экс-пилота GP3 Джоуи Моусона оправдали по делу об изнасиловании медсестры Михаэля Шумахера

Австралийский автогонщик Джоуи Моусон, обвинявшийся в изнасиловании медсестры Михаэля Шумахера на его вилле в Гланде, оправдан судом в Швейцарии. После оправдания он объявил о возвращении в автоспорт.

«Дорогие подписчики и сторонники, последние три года я в основном хранил молчание, переживая один из самых сложных периодов в своей жизни. В это время мне пришлось столкнуться с ложными обвинениями и защищать свою честь под пристальным вниманием общественности. С самого начала я утверждал свою невиновность и верил, что правда восторжествует.

Хочу выразить искреннюю благодарность своей команде юристов — Люку Вейни и Веронике Абу Зейд за их неустанную работу, профессионализм и веру в справедливость. Благодарен тому, что швейцарская судебная система вынесла свой вердикт и я был оправдан по всем обвинениям.

Также хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня: мою семью, друзей, партнёров, фанатов и поклонников по всему миру. Ваша вера и поддержка придавали мне сил в самые мрачные моменты, и я никогда этого не забуду. Сегодня я переворачиваю эту страницу.

С гордостью объявляю о своём возвращении в автоспорт. С нетерпением жду, когда смогу снова надеть шлем, сесть за руль и сосредоточиться на том, что всегда было моей величайшей страстью: гонках.

Прошлое не определяет меня. Сосредоточен на будущем и с нетерпением жду того, что меня ждёт впереди. Спасибо, что продолжаете это путешествие вместе со мной. Увидимся на гоночной трассе!» — написал Моусон в социальной сети.