Монтойя — о Леклере: такого напарника, как Хэмилтон, у него никогда не было

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя предупредил пилота «Феррари» Шарля Леклера, что у него никогда не было такого напарника, как Льюис Хэмилтон.

«Единственный способ, которым Шарль может обойти Льюиса, — это то, что он там [в Монако] и делал. Леклер перегружал машину. Понимаете, заметно: если бы Хэмилтон захотел рискнуть, он, вероятно, выжал бы ещё пару десятых, но осознаёт, что они нереальные. Посмотрите на круг [Андреа Кими] Антонелли — можно было бы сказать, что он способен ехать на полсекунды быстрее. Ни единой ошибки, машина везде стояла в линии, ни одной стены не задела.

Так что да, про Шарля можно сказать: «О, боже». Считаю, он действительно очень, очень быстр, но, похоже, такого напарника у него никогда не было. Думаю, после прошлого года в его голове сложилась картина, что Льюис — не проблема, что его можно обойти с закрытыми глазами. И вдруг мы приезжаем в Канаду, а Хэмилтон реально хорош. А потом приезжаешь на домашнюю гонку, новый контракт, всё новое, он снова на высоте. Ты начинаешь задаваться вопросом: «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» Не утверждаю, что Льюис быстрее, но он идёт с ним вровень», — заявил Монтойя на послегоночном шоу Формулы-1.