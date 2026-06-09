Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя — о Леклере: такого напарника, как Хэмилтон, у него никогда не было

Монтойя — о Леклере: такого напарника, как Хэмилтон, у него никогда не было
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя предупредил пилота «Феррари» Шарля Леклера, что у него никогда не было такого напарника, как Льюис Хэмилтон.

«Единственный способ, которым Шарль может обойти Льюиса, — это то, что он там [в Монако] и делал. Леклер перегружал машину. Понимаете, заметно: если бы Хэмилтон захотел рискнуть, он, вероятно, выжал бы ещё пару десятых, но осознаёт, что они нереальные. Посмотрите на круг [Андреа Кими] Антонелли — можно было бы сказать, что он способен ехать на полсекунды быстрее. Ни единой ошибки, машина везде стояла в линии, ни одной стены не задела.

Так что да, про Шарля можно сказать: «О, боже». Считаю, он действительно очень, очень быстр, но, похоже, такого напарника у него никогда не было. Думаю, после прошлого года в его голове сложилась картина, что Льюис — не проблема, что его можно обойти с закрытыми глазами. И вдруг мы приезжаем в Канаду, а Хэмилтон реально хорош. А потом приезжаешь на домашнюю гонку, новый контракт, всё новое, он снова на высоте. Ты начинаешь задаваться вопросом: «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» Не утверждаю, что Льюис быстрее, но он идёт с ним вровень», — заявил Монтойя на послегоночном шоу Формулы-1.

Сейчас читают:
Гран-при Монако превратился в цирк, это не Формула-1. Анализ шестого этапа
Гран-при Монако превратился в цирк, это не Формула-1. Анализ шестого этапа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android