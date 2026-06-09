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Отец Антонелли — о Ферстаппене: как гонщик Макс сейчас находится на другом уровне

Отец Антонелли — о Ферстаппене: как гонщик Макс сейчас находится на другом уровне
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Марко Антонелли, отец пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, заявил, что, несмотря на успехи сына, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен всё ещё находится на другом уровне как гонщик.

«Макс — хороший парень с дружелюбным характером. Он к тому же наш друг. Мы оба также выступаем в командах, использующих Mercedes GT3. Но сравнивать Кими с ним пока ещё слишком рано. Конечно, есть очевидное сходство, оба быстры. Однако Макс — уже четырёхкратный чемпион мира, а Кими предстоит долгий путь, чтобы достичь того, чего тот уже добился.

Надеюсь, однажды он приблизится к этому, но на данном этапе карьеры Макс для него — прежде всего пример. Приятно видеть, что между ними хорошие отношения. Они общаются почти каждый уикенд. В то же время очевидно, что как гонщик Макс сейчас находится на другом уровне», — приводит слова Антонелли-старшего издание GPblog.

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