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Вольф назвал Антонелли новой мировой рок-звездой «Мерседеса» после Хэмилтона

Вольф назвал Антонелли новой мировой рок-звездой «Мерседеса» после Хэмилтона
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал пилота команды Андреа Кими Антонелли новой мировой рок-звездой команды после ухода семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

«Не могу представить себе лучшего состава гонщиков, чем тот, что у нас есть сейчас. Давайте просто наслаждаться беззаботными выступлениями одного из величайших талантов, которых я когда-либо видел.

После Льюиса у нас в «Мерседесе» теперь новая мировая рок-звезда. Он приводит в восторг массы. От мала до велика. Неважно, какого пола те, кто за него болеет. Мы больше не можем вместе пойти поужинать в ресторан. Мгновенно выстраиваются очереди охотников за автографами. И тогда уже ни покоя, ни тишины», — приводит слова Вольфа издание NextGen-Auto.

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