Колтон Херта проведёт первую практику за «Кадиллак» в Барселоне вместо Серхио Переса

Тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта проведёт первую свободную практику Гран-при Испании в Барселоне. Американец заменит за рулём основного пилота команды Серхио Переса.

«С нетерпением жду Барселону. Чувствую, что готов выйти на трассу. Я провёл время на симуляторе в Шарлотте, изучая конфигурацию и процедуры, которым нужно следовать во время сессии. Кроме того, работал с коллективом в Сильверстоуне и на последних нескольких гонках, следя за их взаимодействием, чтобы самому как можно быстрее войти в ритм. Цель — провести чистый заезд, помочь собрать нужные данные, а заодно привыкнуть к машине Ф1. Уикенд будет напряжённым, так как я одновременно выступаю в Ф2, но давление — это привилегия, так что жду его с нетерпением», — приводит слова Херты пресс-служба команды.