Андреа Стелла: впервые статус клиентской команды поставил нас в невыгодное положение

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что после введения нового технического регламента Формулы-1 команда впервые ощутила недостатки статуса клиентского коллектива. По словам Стеллы, многочисленные проблемы с надёжностью в сезоне-2026 показали преимущества заводской команды при работе с силовой установкой.

«У нас были проблемы практически во всех областях машины. Мы понимаем эти проблемы с надёжностью по отдельности. Можем их устранить. Но, очевидно, когда проблем так много, это может быть симптомом того, что проект ещё относительно молод. Никогда раньше мы не чувствовали, что статус клиентской команды ставит нас в невыгодное положение. И когда я это говорю — хочу сразу прояснить во избежание недопонимания — это не потому, что мы для HPP менее приоритетны. Это потому, что у тебя меньше возможностей для интеграции, для того чтобы идти по тому же графику, когда речь заходит об устранении проблем с надёжностью или о максимальном использовании силовой установки с точки зрения производительности. Ты не можешь совмещать усилия, когда у тебя есть доступ к оборудованию, можешь добавить эксперименты на стороне шасси к длинному прогону силовой установки, как это делают заводские команды. Есть много причин, по которым проблемы с надёжностью, связанные с силовой установкой, как и преимущества заводской команды с точки зрения двигателя — проявились именно в 2026 году, когда произошла столь масштабная смена технического регламента.

Великолепные отношения позволяют нам рассматривать каждый пункт по отдельности, извлекать уроки и решать вопросы технически. Но когда не знаешь, что тебя ждёт, недостаточно просто разбираться с пунктами один за другим. В конечном счёте нужно пересмотреть глубину, интенсивность и эффективность различных встреч, взаимодействия, обмена информацией, процессов — как между базами, так и между трассами, между трассой и базой и так далее. Так что тот пересмотр, который сейчас идёт. Он, с одной стороны, точечный по каждому отдельному пункту, но это также и более широкий пересмотр, потому что в 2026 году столько всего нового. Мы должны выйти на новый уровень сотрудничества по сравнению с тем, что было раньше. Эти разговоры ведутся уже несколько месяцев. Как и везде в Формуле-1, здесь всегда есть временной лаг. Эффект не проявляется на следующий день после того, как ты что-то инициировал. Так что процесс уже запущен, диалог довольно широкий.

Список длинный — и по производительности, и по надёжности. Мы, очевидно, сохраняем настрой, что это может стать ещё одним 2024 годом в смысле сокращения отставания под конец. Но в 2024 году наша траектория с точки зрения надёжности и производительности была более убедительной. Поэтому, если мы хотим остаться в чемпионате, нам нужно изменить ситуацию к лучшему», — приводит слова Стеллы издание The Race.