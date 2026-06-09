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Зак Браун: приоритет «Макларена» — продолжить сотрудничество с «Мерседесом»

Зак Браун: приоритет «Макларена» — продолжить сотрудничество с «Мерседесом»
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что команда не рассматривает отказ от моторов «Мерседеса» в ближайшей перспективе, несмотря на обсуждения возможного собственного моторного проекта в будущем.

«Прежде всего я очень доволен HPP. Они были отличным партнёром. Мы выиграли с ними пару чемпионатов, хотя многие говорили, что с клиентским двигателем невозможно стать чемпионом. Думаю, мы доказали обратное.

Приоритет номер один — остаться с «Мерседесом». Они были для нас отличным партнёром. Каждый раз, когда появляется новый регламент, мы анализируем, интересно ли это с технической точки зрения и имеет ли финансовый смысл. Когда придёт время, мы рассмотрим все варианты. Однако сейчас мы чрезвычайно довольны «Мерседесом» и рассчитываем продолжать сотрудничество с ними», — приводит слова Брауна издание The Race.

Ранее руководитель команды Андреа Стелла признал, что после перехода Формулы-1 на новый технический регламент в 2026 году «Макларен» впервые ощутил определённые ограничения статуса клиентской команды по сравнению с заводским коллективом.

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