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Хюлькенберг — о Гран-при Монако: будто велосипедная цепь слетела — таким выдался уикенд

Хюлькенберг — о Гран-при Монако: будто велосипедная цепь слетела — таким выдался уикенд
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Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг назвал Гран-при Монако «очень горькой гонкой», выразив разочарование после того, как из-за 10-секундного штрафа он лишился девятого места и остался без очков. Немец также сообщил, что в квалификации повредил машину, что сказалось на результате.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Разочарование, разочарование, одно расстройство. Как будто велосипедная цепь слетела — таким выдался уикенд, одним словом. Вообще-то у нас был хороший пакет здесь, точнее, он и есть хороший. Это было видно и чувствовалось в гонке.

В квалификации же мы уже после сессии установили, что получили некоторые повреждения: потеряли несколько деталей, и аэродинамика нарушилась. Из-за этого во втором сегменте производительности уже не было», — приводит слова Нико издание Motorsport-Total.

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