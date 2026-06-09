Хюлькенберг — о Гран-при Монако: будто велосипедная цепь слетела — таким выдался уикенд

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг назвал Гран-при Монако «очень горькой гонкой», выразив разочарование после того, как из-за 10-секундного штрафа он лишился девятого места и остался без очков. Немец также сообщил, что в квалификации повредил машину, что сказалось на результате.
«Разочарование, разочарование, одно расстройство. Как будто велосипедная цепь слетела — таким выдался уикенд, одним словом. Вообще-то у нас был хороший пакет здесь, точнее, он и есть хороший. Это было видно и чувствовалось в гонке.
В квалификации же мы уже после сессии установили, что получили некоторые повреждения: потеряли несколько деталей, и аэродинамика нарушилась. Из-за этого во втором сегменте производительности уже не было», — приводит слова Нико издание Motorsport-Total.
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