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Ньюи дал первые комментарии после возвращения в паддок Формулы-1

Ньюи дал первые комментарии после возвращения в паддок Формулы-1
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Конструктор и руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи на Гран-при Монако рассказал о работе команды над новым пакетом обновлений после длительного перерыва.

«Приятно вернуться. Это первая гонка, на которой я присутствую после Мельбурна. Всё это время я занимался работой над обновлением машины. И пакет обновлений, который мы готовим, вероятно, будет готов незадолго до летнего перерыва.

Для пилотов это, очевидно, долгий и тяжёлый период. После Мельбурна мы приняли решение не заниматься разрозненными обновлениями по частям. Вместо этого мы решили не спешить, наладить необходимые процессы и гораздо более тщательно подойти к исследованиям и разработке.

Всё происходило в страшной спешке, лишь бы успеть подготовить машину к Мельбурну. Поэтому мы сказали себе: хорошо, придётся пережить краткосрочные трудности, чтобы затем, когда обновления будут готовы, сделать действительно серьёзный шаг вперёд», — приводит слова Ньюи GPblog.

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