NASCAR показала круг по трассе на военно-морской базе США, которая примет гонку Cup Series

Национальная ассоциация гонок сток-каров NASCAR показала видео круга по трассе, проложенной на территории военно-морской базы США «Коронадо», которая расположена близ Сан-Диего. 21 июня эта трасса примет 17-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series — гонку The Great American Getaway 400. Это будет первый в истории заезд NASCAR на территории действующей военной базы США.

Среди участников гонки в Сан-Диего — экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, который впервые в карьере выйдет на старт соревнований NASCAR. Магнуссену предстоит пилотировать «Шевроле» № 91 команды Trackhouse Racing. Один из её постоянных пилотов — трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген, который в середине мая одержал вторую подряд победу в Уоткинс-Глене.

Автомобиль Кевина Магнуссена на гонку в Сан-Диего Фото: trackhouse.com

Отметим, что отец Кевина Магнуссена — Ян Магнуссен, выступавший в Формуле-1 с 1995 по 1998 годы, — тоже участвовал в соревнованиях NASCAR Cup Series. В 2010 году Магнуссен-старший в составе команды Phoenix Racing занял 12-е место на этапе в Сономе.

На данный момент в сезоне NASCAR прошло 15 этапов. 16-й состоится в воскресенье, 14 июня, на триовале «Поконо Рейсвей».