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«Но правила есть правила». Брандл — о штрафах в Монако

«Но правила есть правила». Брандл — о штрафах в Монако
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Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Мартин Брандл высказался о многочисленных штрафах за превышение скорости на пит-лейне во время Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«На протяжении всей гонки существовала ещё одна важная сюжетная линия: превышение скорости на пит-лейне. Несколько пилотов столкнулись с этой проблемой ещё во время ознакомительных кругов по пути на стартовую решётку. Более того, этот вопрос уже обсуждался между директором гонки и командами во время тренировок.

Скорость на пит-лейне измеряется по расстоянию между различными контрольными петлями, встроенными в покрытие трассы. И, как всегда, пилоты пытались найти способ срезать траекторию на въезде на пит-лейн чуть раньше, чтобы выиграть метр-другой.

Из-за тесноты трассы ограничение скорости в Монако составляет не 80 км/ч, а 60 км/ч. Несмотря на то что пилоты считали, что всё делают правильно, штрафы выписывались даже за скорость 60,1 км/ч. Но правила есть правила.

Но именно это разрушило гонку Джорджа Расселла. Пожалуй, ещё болезненнее всё это оказалось для Пьера Гасли.

Он был одновременно взбешён и убит горем после того, как с интервалом в 20 минут получил два штрафа за превышение скорости на пит-лейне: сначала за 60,1 км/ч, а затем – за 60,4 км/ч.

Он пересёк финишную черту третьим, что обычно означало бы подъём на легендарный королевский подиум Монако. Но 10 секунд штрафа отбросили его на седьмое место. Команда подала жалобу, однако я подозреваю, что это ничего не изменит», — приводит слова Брандла портал RacingNews365.

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