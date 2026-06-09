«Но правила есть правила». Брандл — о штрафах в Монако

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Мартин Брандл высказался о многочисленных штрафах за превышение скорости на пит-лейне во время Гран-при Монако.

«На протяжении всей гонки существовала ещё одна важная сюжетная линия: превышение скорости на пит-лейне. Несколько пилотов столкнулись с этой проблемой ещё во время ознакомительных кругов по пути на стартовую решётку. Более того, этот вопрос уже обсуждался между директором гонки и командами во время тренировок.

Скорость на пит-лейне измеряется по расстоянию между различными контрольными петлями, встроенными в покрытие трассы. И, как всегда, пилоты пытались найти способ срезать траекторию на въезде на пит-лейн чуть раньше, чтобы выиграть метр-другой.

Из-за тесноты трассы ограничение скорости в Монако составляет не 80 км/ч, а 60 км/ч. Несмотря на то что пилоты считали, что всё делают правильно, штрафы выписывались даже за скорость 60,1 км/ч. Но правила есть правила.

Но именно это разрушило гонку Джорджа Расселла. Пожалуй, ещё болезненнее всё это оказалось для Пьера Гасли.

Он был одновременно взбешён и убит горем после того, как с интервалом в 20 минут получил два штрафа за превышение скорости на пит-лейне: сначала за 60,1 км/ч, а затем – за 60,4 км/ч.

Он пересёк финишную черту третьим, что обычно означало бы подъём на легендарный королевский подиум Монако. Но 10 секунд штрафа отбросили его на седьмое место. Команда подала жалобу, однако я подозреваю, что это ничего не изменит», — приводит слова Брандла портал RacingNews365.