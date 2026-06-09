Сразу трое пилотов пропустят первую практику Гран-при Барселоны. Антонелли — в их числе

Сразу три основных пилота Формулы-1 пропустят первую тренировку Гран-при Барселоны-Каталуньи, сообщают пресс-службы команд. Речь идёт о лидере чемпионата Андреа Кими Антонелли, действующем чемпионе из «Макларена» Ландо Норрисе и пилоте «Уильямса» Алексе Албоне.

За рулём болида «Мерседеса» во время первой практики появится резервный пилот команды Фредерик Вести. Место Норриса в составе «Макларена» займёт Леонардо Форнароли, а за «Уильямс» вместо Албона выступит Люк Браунинг. Он же заменит и Карлоса Сайнса в первой практике Гран-при Австрии.

«Фред играет важную роль в нашей работе по развитию W17 и помогает нам лучше понимать, как раскрыть потенциал машины. Эта сессия станет для него хорошей возможностью связать работу на симуляторе с реальным болидом, а для нас — получить ещё один полезный набор данных, продолжая работу над дальнейшим прогрессом», — приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа пресс-службы.