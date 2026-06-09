Пётр Алёшин на фоне победы Андреевой призвал сильнее поддерживать российских гонщиков

Известный автоспортивный менеджер Пётр Алёшин призвал активнее поддерживать российских автогонщиков на фоне победы российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции по теннису — 2026.

«В независимости от того, где физически проживают российские спортсмены, мы их всё равно всегда идентифицируем как своих и болеем за них как за своих. Например, Даниил Медведев давно уехал с родителями в Германию, но все его называют российским теннисистом. И вот сейчас, когда в том числе вокруг российского автоспорта не самая простая политическая ситуация, многие наши спортсмены вынуждены выступать под иностранными лицензиями. Но даже если гонщики сейчас вынуждены выступать под лицензией других стран, это не отменяет главного — того, что они остаются гражданами России.

Самое главное, что наши ребята, невзирая на все трудности и проблемы, продолжают выступать в Европе: Бедрин, Попов, Северюхин, Куцков… Причём выступают на самом деле очень успешно и, на мой взгляд, заслуживают всяческого уважения. Хотелось бы большего внимания к их успехам со стороны российских СМИ — независимо от того, какая сейчас у того или иного гонщика лицензия лежит в кармане. Прежде всего они граждане России, вышедшие из российской школы картинга и безошибочно идентифицирующиеся во всём гоночном мире как россияне. Понятно, что они сейчас не едут в популярной Формуле-1, но если не будет большей поддержки, то ребята там и не поедут.

А когда кто-то начинает говорить, что не надо называть их российскими гонщиками, то это совершенный идиотизм. Так могут говорить либо те, кто ничего не понимает, либо те, кто изначально настроен к нашим ребятам враждебно. Это наши ребята, наши люди! К слову, я знаю, что со стороны Российской автомобильной федерации на серьёзном уровне ведётся работа по возвращению к выступлениям под российским флагом. Надеюсь, что ситуация изменится», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.