Култхард признал, что был слишком критичен к Пересу перед началом сезона

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард признался, что недооценил Серхио Переса перед стартом сезона, и похвалил мексиканца за выступления в составе «Кадиллака».

«Но, чёрт возьми, это очень обидно, потому что такими шансами нужно пользоваться. Возможно, перед началом сезона я был слишком суров к Чеко.

Я говорил примерно так: «Он долго не выступал, отдыхал на пляже. Валттери всё это время был в «Мерседесе», работал на симуляторе, присутствовал на всех гонках. Чеко потребуется время, чтобы набрать форму». Но нет. Он сразу включился в работу и показывает результат.

Остаётся надеяться, что это первый и последний случай, когда недостаток гоночной практики привёл к тому, что он, по сути, дважды допустил одну и ту же ошибку. Именно из-за этого команда потеряла очко. А ведь такой возможности заработать очки в этом сезоне у них может больше и не быть. Надеюсь, что всё-таки будет.

То, чего они уже добились, производит огромное впечатление. Но эта ситуация будет очень болезненной для них», — сказал Култхард в подкасте Up to Speed.