Пётр Алёшин: Бедрин по своему уровню ничуть не хуже Норриса, Пиастри или Ферстаппена

Известный автоспортивный менеджер Пётр Алёшин заявил, что российский пилот Никита Бедрин не уступает по уровню топовым пилотам Формулы-1: действующему чемпиону Ландо Норрису («Макларен»), претенденту на титул-2025 Оскару Пиастри («Макларен») и четырёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену («Ред Булл»).

«Я могу сказать, что Бедрин сейчас по своему уровню — это призовой пилот Формулы-1, настоящая звезда. Он ничуть не хуже тех же самых Норриса, Пиастри или Ферстаппена. Нет, я не предвзят: я лично знаком практически со всеми нынешними пилотами Формулы-1. Да, тот же Ферстаппен намного опытнее, но не нужно из него делать какого-то полубога. Макс очень быстр от природы, всегда сконцентрирован и очень опытен — вот эти три фактора и создают его нынешний уровень. Если мы посадим Бедрина в Форумулу-1, то уже на следующий год это будет топ-пилот. Просто нужен вкат и неплохая команда.

У Никиты нет шансов на Ф-1? Никогда не говори «никогда». Если гонщикам вновь разрешат выступать под российским флагом, то посмотрим, что будет дальше. Пока же гражданство мешает ему пробиться даже в Формулу-Е. Это главная помеха для того, чтобы занять место основного пилота в любой топ-серии. Хотя вся Формула-Е прекрасно знает, кто такой Бедрин, как он выигрывает тесты — там понятно, что это человек из топа», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.