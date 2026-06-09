Чемпион мира по футболу Оливер Жиру встретился с гонщиком Формулы-1 Эстебаном Оконом

Нападающий французского футбольного клуба «Лилль» и чемпион мира по футболу 2018 года Оливье Жиру встретился с пилотом команды «Хаас» Эстебаном Оконом.

В ходе встречи спортсмены обменялись памятными подарками. Окон получил именную футболку, а форвард стал обладателем шлема гонщика Формулы-1.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Окон проводит свой 10-й сезон в Формуле-1. За карьеру француз одержал одну победу — на Гран-при Венгрии 2021 года, а также ещё четыре раза поднимался на подиум.

В 44 матчах прошедшего сезона чемпионата Франции Жиру забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист также выступал за «Монпелье», «Арсенал», «Челси», «Милан», «Лос-Анджелес» и другие команды.