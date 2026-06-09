Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» рассчитывают понять эффект обновлений в Барселоне

В «Мерседесе» рассчитывают понять эффект обновлений в Барселоне
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает предстоящий Гран-при Барселоны первой возможностью объективно оценить эффективность последних обновлений машины.

«Барселона — более традиционная и, следовательно, более показательная трасса. Это настоящий тест для машины. Здесь есть длинная прямая и сочетание быстрых, среднескоростных и медленных поворотов, поэтому после двух спринтерских уикендов и этапа в Монако мы должны получить более чёткое представление о нашем уровне.

Это будет первый уикенд, на котором мы сможем яснее понять эффект от недавних обновлений и оценить своё положение относительно остальных команд. Нам необходимо посмотреть, как будет вести себя машина, есть ли у неё необходимый уровень скорости и сможем ли мы реализовать этот потенциал. До этого момента нам следует быть осторожными и не делать слишком далеко идущих выводов по итогам последних гонок», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!
Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android