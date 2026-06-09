В «Мерседесе» рассчитывают понять эффект обновлений в Барселоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает предстоящий Гран-при Барселоны первой возможностью объективно оценить эффективность последних обновлений машины.

«Барселона — более традиционная и, следовательно, более показательная трасса. Это настоящий тест для машины. Здесь есть длинная прямая и сочетание быстрых, среднескоростных и медленных поворотов, поэтому после двух спринтерских уикендов и этапа в Монако мы должны получить более чёткое представление о нашем уровне.

Это будет первый уикенд, на котором мы сможем яснее понять эффект от недавних обновлений и оценить своё положение относительно остальных команд. Нам необходимо посмотреть, как будет вести себя машина, есть ли у неё необходимый уровень скорости и сможем ли мы реализовать этот потенциал. До этого момента нам следует быть осторожными и не делать слишком далеко идущих выводов по итогам последних гонок», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.