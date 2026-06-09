«Понимаем его эмоции». Мекис объяснил слова Хаджара в радиоэфире во время ГП Монако

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал эмоциональные радиопереговоры Исака Хаджара по ходу Гран-при Монако.

«Мы столкнулись с рядом проблем на этой машине довольно рано по ходу гонки. У нас было значительно меньше мощности двигателя, чем должно было быть, а это, как можно представить, влияет на управление энергией и многие другие аспекты. Поэтому ему пришлось очень и очень тяжело.

После того как он выехал в зону безопасности в шикане, проблемы стали ещё серьёзнее. Но в итоге он сумел довести машину до третьего места.

Гонщику в кокпите всегда очень сложно полностью разобраться в том, что происходит. В данном случае он не мог точно знать, сколько именно мощности двигателя теряет. А последствия потери мощности двигателя внутреннего сгорания для всей системы управления силовой установкой огромны, если учитывать принцип работы современных силовых установок. Мы понимаем его эмоции.

Как вы понимаете, на такой трассе не очень приятно постоянно переключать различные режимы и настройки прямо по ходу гонки. Но это сработало. И по мере того, как мы будем накапливать опыт, уверен, количество подобных переговоров постепенно сократится», — приводит слова Мекиса издание Motorsport.