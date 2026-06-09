Тото Вольф прокомментировал форму пилотов «Мерседеса» перед Гран-при Барселоны

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своих пилотах Андреа Кими Антонелли и Джордже Расселле перед этапом в Барселоне.

«Естественно, Кими получит дополнительную уверенность после Монако. Но сейчас важно продолжать поступательное развитие и качественно выполнить свою работу в Барселоне.

Что касается Джорджа, последние гонки сложились для него не лучшим образом, однако это часть автоспорта. Он очень силён психологически. Мы знаем, на каком уровне он способен выступать, и рядом с ним находятся правильные люди. Задача проста: перезагрузиться, сосредоточиться на предстоящем уикенде и показать тот уровень, на который, как мы знаем, он способен», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.