Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф прокомментировал форму пилотов «Мерседеса» перед Гран-при Барселоны

Тото Вольф прокомментировал форму пилотов «Мерседеса» перед Гран-при Барселоны
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своих пилотах Андреа Кими Антонелли и Джордже Расселле перед этапом в Барселоне.

«Естественно, Кими получит дополнительную уверенность после Монако. Но сейчас важно продолжать поступательное развитие и качественно выполнить свою работу в Барселоне.

Что касается Джорджа, последние гонки сложились для него не лучшим образом, однако это часть автоспорта. Он очень силён психологически. Мы знаем, на каком уровне он способен выступать, и рядом с ним находятся правильные люди. Задача проста: перезагрузиться, сосредоточиться на предстоящем уикенде и показать тот уровень, на который, как мы знаем, он способен», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Сразу трое пилотов пропустят первую практику Гран-при Барселоны. Антонелли — в их числе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android