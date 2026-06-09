Отставание мотора «Феррари» от лидера может оказаться больше ожидаемого — источник

Силовая установка «Феррари» может уступать эталонному мотору даже сильнее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает аккаунт Maranello Paddock в социальной сети X со ссылкой на информацию журналистов итальянского издания AutoRacer, озвученную в ходе онлайн-трансляции на YouTube.

По данным источника, «Феррари» может получить послабления по системе ADUO в диапазоне от 6% до 8%. В таком случае мотор итальянской команды, по предположениям, может оказаться на уровне «Хонды».

Ранее сообщалось, что отставание мотора «Феррари» от лучшего образца может превышать 4%, что уже позволяло «Скудерии» рассчитывать на дополнительные часы разработки и две дополнительные омологации к сезону 2027 года.

При этом окончательные результаты оценки пока не опубликованы. По информации источника, Red Bull Powertrains не согласен с выводами ФИА, из-за чего между сторонами продолжаются обсуждения.

Официального подтверждения приведённых данных со стороны федерации на данный момент не было.