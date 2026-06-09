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Арривабене объяснил, почему «Феррари» не подписала Антонелли в детстве

Арривабене объяснил, почему «Феррари» не подписала Антонелли в детстве
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Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене рассказал, почему итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли в детстве не оказался в системе «Скудерии».

«В мой последний год в «Феррари», в 2018-м, Антонелли было 10-11 лет. В то время у «Феррари» ещё не было структуры, которая позволяла бы заниматься настолько юными гонщиками. Я говорю сейчас не как руководитель команды, а с точки зрения компании в целом. Кроме того, в «Феррари» всё немного сложнее, чем в других командах. Нужно понимать контекст. Даже сегодня было бы не так просто подписать контракт с талантливым 11-летним мальчиком, каким, например, является сын Кими Райкконена Робин.

Кроме того, в 2018 году мы были заняты тем, чтобы посадить Леклера за руль «Феррари». И даже это оказалось непросто, потому что далеко не все были согласны с таким решением. Некоторые считали, что Шарль слишком молод для «Феррари».

В любом случае именно потому, что ему всего 19 лет и он невероятно силён, я считаю, что у Антонелли ещё будет достаточно времени, чтобы завоевать титул чемпиона мира и за рулём «Феррари», — приводит слова Арривабене издание FormulaPassion.

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