Ферстаппен — о сходе: если бы я лидировал в чемпионате, это был бы очень болезненный удар

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал сход на Гран-при Монако, который был вызван технической неполадкой двигателя.

«Да, до самой гонки у нас был действительно очень хороший уикенд. Конечно, все очень разочарованы тем, что нам не удалось финишировать на подиуме. Сейчас особенно нечего обсуждать или менять. Нам просто нужно убедиться, что мы можем надёжно доводить гонки до финиша. Однако для начала необходимо понять, что именно сегодня пошло не так.

Если бы я лидировал в чемпионате, тогда это был бы очень и очень болезненный удар. В нынешней ситуации это воспринимается чуть менее болезненно. Но всё равно это очень раздражает и разочаровывает всех в команде. Мы знаем, что каждый хочет финишировать в каждой гонке. Поэтому я просто надеюсь, что мы быстро поймём, в чём была проблема, и сможем её устранить», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.