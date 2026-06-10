«Герой Монако, невероятное пилотирование!» Виталий Петров — о победе Антонелли

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров с восхищением высказался о победе 19-летнего пилота команды «Мерседес» итальянца Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Монако.

«Антонелли — герой Монако, «Большой шлем», невероятное пилотирование, невероятный результат! Скажу честно, просто нет слов! Я думаю, что все мы за него порадовались, как он здорово проехал. Что касается самого Антонелли, то он уже не раз говорил о том, что боится стартов, но Кими просто блестяще справился со своей задачей. Если посмотреть на него, он просто был сконцентрирован на своей работе, два идеальных старта позволили ему сделать то, что он сделал. Расселлу, конечно, во многом ему не повезло, но, очевидно, пока он даже по скорости отстаёт от Антонелли», — написал Петров в своём телеграм-канале.