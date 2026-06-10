Расписание Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1

С 12 по 14 июня на автодроме «Барселона-Каталунья» пройдёт седьмой этап сезона Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 12 июня:
14:30. Первая свободная практика Гран-при Барселоны-Каталуньи;
18:00. Вторая свободная практика Гран-при Барселоны-Каталуньи.
Суббота, 13 июня:
13:30. Третья свободная практика Гран-при Барселоны-Каталуньи;
17:00. Квалификация Гран-при Барселоны-Каталуньи.
Воскресенье, 14 июня:
16:00. Гонка Гран-при Барселоны-Каталуньи.