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Хэмилтон: сделаю всё, чтобы догнать Антонелли до конца сезона

Хэмилтон: сделаю всё, чтобы догнать Антонелли до конца сезона
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41-летний пилот итальянской команды «Феррари» британец Льюис Хэмилтон лестно высказался в адрес 19-летнего гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли, отметив, что собирается бороться с ним до конца сезона-2026.

«Антонелли проделывает феноменальную работу. У него потрясающая команда. И я очень рад видеть, как они делают то, что умеют лучше всего. И то, что Кими сейчас показывает такой уровень, это просто потрясающе. Это только подстёгивает меня совершенствоваться. Я думаю, что это вдохновляет всех, кто хочет развиваться. А ему всего 19 лет, так что представьте, что ждёт его в будущем.

Но я сделаю всё возможное, чтобы догнать его до конца года. И, как я уже сказал, это действительно большая честь быть свидетелем этого, находиться на подиуме с двумя самыми молодыми парнями в Ф-1. Это очень напоминает мне меня самого в 2007 году», — приводит слова Хэмилтона портал Sky Sports.

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