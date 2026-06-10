Макс Ферстаппен объяснил особенное отношение к Гран-при Барселоны-Каталуньи

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен поделился мыслями насчёт предстоящего Гран-при Барселоны-Каталуньи, а также оценил собственное выступление на Гран-при Монако.

«Это был не тот результат, на который мы рассчитывали в Монако, и он стал большим разочарованием для команды, ведь в эти выходные всё шло так хорошо. Я чувствую, что мы не до конца справились со своей задачей. Барселона — это совсем другая трасса, с быстрыми и затяжными поворотами и длинной прямой. Это будет хорошим испытанием, и будет интересно посмотреть, сделали ли мы шаг вперёд. С Барселоной у меня связано много особенных воспоминаний, ведь именно здесь я одержал свою первую победу 10 лет назад. Конечно, это была цель, к которой я стремился, и то, что я добился её в своей первой гонке в Ф-1, было по-настоящему особенным. Так что я рад вернуться сюда и снова участвовать в гонках», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.