Сьюзи Вольф, Джордан и Антонелли вошли в топ самых влиятельных людей в спорте в 2026 году

Авторитетный американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года, упомянув в том числе представителей автоспорта.

Самые влиятельные люди в спорте в 2026 году по версии журнала Time из автоспорта: