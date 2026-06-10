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Сьюзи Вольф, Джордан и Антонелли вошли в топ самых влиятельных людей в спорте в 2026 году

Сьюзи Вольф, Джордан и Антонелли вошли в топ самых влиятельных людей в спорте в 2026 году
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Авторитетный американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года, упомянув в том числе представителей автоспорта.

Самые влиятельные люди в спорте в 2026 году по версии журнала Time из автоспорта:

  • Андреа Кими Антонелли (пилоты команды Формулы-1 «Мерседес»).
  • Ландо Норрис (пилоты команды Формулы-1 «Макларен»).
  • Сьюзи Вольф (управляющий директор женской серии F1 Academy).
  • Карсон Хосевар (гонщик команды NASCAR Spire Motorsports).
  • Дэнни Хэмлин (гонщик команды NASCAR Joe Gibbs Racing, а также совладелец коллектива NASCAR 23XI Racing).
  • Майкл Джордан (совладелец коллектива NASCAR 23XI Racing).
  • Амна Аль-Кубайси (профессиональная гонщица в классе Porsche Carrera Cup Asia).
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